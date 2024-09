Bruna Marquezine irrita convidados famosos no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Marquezine, 29 anos, irritou alguns convidados da área VIP do Rock in Rio, no último sábado, 14, por monopolizar alguns carrinhos utilizados para a locomoção de famosos no evento. Contratada para divulgar uma marca no festival, a atriz precisou circular pelos estandes na Cidade do Rock e acabou segurando um veículo. O carrinho ficou estacionado enquanto aguardava pela artista, sua mãe, irmã, o namorado, João Guilherme, e o casal de amigos Sasha e João Lucas. Para completar, entrou muda e saiu calada, se negando a dar qualquer entrevista por onde passou. Xii…