O orgulho de Sasha com show do marido no Rock in Rio

Mega feliz com lançamentos da marca de roupa Mondepars, que irá estrear uma coleção de verão em uma pop up no shopping JK, em São Paulo, Sasha Meneghel, 26 anos, marcou presença no terceiro de Rock in Rio, neste domingo, 15. A empresária, que veste uma calça jeans da própria marca, falou com a coluna GENTE sobre o orgulho de assistir o marido, João Lucas, que se apresentou em um dos estandes do festival no sábado, 14. “Eu sou muito fã do meu marido. Sempre falo que ele tem uma voz de anjo. A gente gosta muito de show, gosta muito de festival. É muito bom poder estar aqui curtindo com ele”, comenta a filha de Xuxa.