Briga de chefs cria ‘Faixa de Gaza’ na gastronomia do Rio e indiretas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Azedou a sociedade entre dois dos mais badalados chefs do cenário carioca. Elia Schramm, que comanda o Babbo Osteria, sucesso inspirado em receitas italianas em Ipanema, e Menandro Rodrigues, à frente do clássico Haru Sushi, em Copacabana, ambos na zona sul do Rio, abriram juntos o Si-Chou, também em Ipanema, no final de 2023. Menos de um ano depois, o restaurante asiático com releituras da Coreia, China e Japão, se tornou uma tremenda dor de cabeça para os sócios. Os dois andares do estabelecimento com paredes vermelhas e azuis e detalhes em dourado agora se tornaram uma briga entre os chefs ex-amigos, que pode parar na Justiça.

A parceria estabelecida, que partiu de Elia, transformando os amigos de longa data em sócios, deu errado nas últimas semanas. A amizade foi pelo mesmo caminho. O que era uma relação promissora para o cenário gastronômico carioca, virou troca de insultos e afiadas indiretas nas redes sociais. Em conversa com a coluna GENTE, Elia chamou Menandro de “caloteiro” nos negócios – entre outros termos impublicáveis.

No início de agosto, ele desabafou no Instagram sem citar diretamente o então parceiro: “Entre sorrisos mentirosos, tapinha nas costas, usurpadores, caloteiros, oportunistas, falsos profetas e ‘irmãos’, fico com a beleza da resposta das crianças e aqueles de verdade, os que não mudam sua maneira de agir e tampouco valores em função da situação. Não esqueçam que a traição, a maledicência e a punhalada virão dos mais próximos – supostos amigos, sócios e outros personagens que dizem torcer por você. A carapuça tá aí pra ser vestida e não adianta se esconder que Deus tá vendo…boa semana a todas e todos. Estamos de olho”.

Menandro, ao ser questionado pela reportagem a respeito do fim ligeiro da parceria, reforça que não mantém mais qualquer relação com o antigo sócio. “Não deu certo e isso pode acontecer em todas as sociedades. Pedi para sair e propus devolver minhas cotas para a sociedade. Não mantenho nenhuma relação com o Si-Chou, mas vejo meu trabalho ainda influenciando muito o que a casa faz. Não forneço mais os peixes. O sushiman que está lá hoje é da equipe original que foi orientada por mim. Juliana Picorelli (chef de cozinha) é extremamente talentosa e está fazendo um trabalho incrível. Não tenho nenhuma relação com o Elia hoje e desejo o melhor para ele. Mantenho excelente relacionamento com o Flavio (outro sócio). E com relação aos investidores, acredito que entenderam o motivo da minha saída”.

Amigos próximos dos dois alegam que Menandro quis romper a parceria, dizendo ser apenas um “colaborador” do restaurante, o que teria deixado Elia bastante irritado pelo valor investido. Daí surgiu toda a encrenca. Nos últimos dias, para piorar, os dois foram postos lado a lado com seus estabelecimentos em uma feira de gastronomia no Jockey. Quem está por dentro da briga apelidou o território de “Faixa de Gaza” da gastronomia carioca. O apelido, claro, logo caiu na boca do povo. Ali o caldo entorna e as panelas pegam fogo.