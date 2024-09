Ator xinga Claudio Castro no espaço vip do Rock in Rio; governador reage

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já passava de 1h da madrugada deste sábado, 21, com o show de Katy Perry em andamento no Palco Mundo, quando o governador do Rio, Claudio Castro (PL), saiu de seu camarote com a família, assessores e seguranças para circular pela área VIP do Rock in Rio. Em dado momento, o ator Rodrigo Penna se aproximou para cumprimentá-lo e, logo na sequência, o surpreendeu ao disparar palavrões e xingamentos aos gritos. “Você é o pior governador que existe. Seu m*, filho da p*”. Claudio reagiu com mais impropérios. “M* é você, cala a boca, v*”. A mulher do político, Aneline, também foi para cima do ator com mais palavrões.

Ao perceberem que o jornalista de VEJA estava próximo a Claudio, três seguranças pediram que entregasse o celular. Sem sucesso, eles insistiram de forma ríspida por mais de quinze minutos para que as fotos e vídeos fossem deletadas. O governador não quis falar sobre o assunto.

Nas redes sociais, Rodrigo contou que se aproximou de Claudio para perguntar quais eram seus planos para a UERJ, que permanece em greve. “Mandou seus capangas baterem em mim. Saí chutado. Xingado”.