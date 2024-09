O luxo favorito de Katy Perry, atração desta sexta-feira, no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração principal desta sexta-feira, 20, no Rock in Rio, Katy Perry tem algumas escolhas luxuosas que os fãs podem desconhecer. A cantora estrela uma campanha do perfume que está entre as fragrâncias preferidas delas. No vídeo da campanha do Devotion Eau de Parfum, de Dolce & Gabbana, a estrela do pop aparece relaxando em uma ilha, em um dia ensolarado no Mediterrâneo. Ao chegar ao píer, a cantora troca olhares com Michele Morrone, que atua como um jovem pescador local. A escolha do local se deve à origem italiana da marca.