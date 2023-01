Ator inglês é cobrado por família ter mantido escravizados em fazenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Descendente de uma família que fez fortuna com uma plantação de açúcar movida a 250 escravizados na ilha de Barbados, no Caribe, o ator inglês Benedict Cumberbatch, 46, sempre manifestou pesar pelo passado. Nem por isso se livrou de entrar na lista de nomes que o governo de Barbados prepara para cobrar indenização. Quando a escravidão foi proibida, a fazenda iniciada pelo bisavô do bisavô do ator recebeu do governo britânico 6 000 libras (1,1 milhão de dólares de hoje) pela perda de suas “propriedades”. É esse valor que a ilha, que declarou independência do Reino Unido no ano passado, quer receber de volta dos Cumberbatch. “Todos os descendentes de brancos que cultivaram cana e se beneficiaram do tráfico de escravizados têm de pagar indenização”, afirma, categórico, David Denny, secretário do Movimento Caribenho pela Paz e Integração.

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823