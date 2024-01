Ator de ‘Indiana Jones’ morre em tragédia de avião ao lado das filhas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Christian Oliver faleceu após um acidente aéreo no Caribe, que também vitimou suas duas filhas, Madita e Annik, de 10 e 12 anos, e o piloto da aeronave Robert Sachs. O ator americano de 51 anos estava no local passando férias com a família. Na tarde desta quinta-feira, 4, o ator e as filhas embarcaram em um pequeno jato monomotor na ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, a caminho de Santa Lúcia, segundo informações do site TMZ. Pouco após a decolagem, o avião iniciou a queda e mergulhou no mar local. O socorro chegou a ser acionado, mas os corpos foram achados já sem vida.

O ator fez participações em filmes como Speed Racer, As faces do medo e Hercules reborn, além de campeões de bilheteria como Operação Valquíria e Indiana Jones e a relíquia do destino. No streaming, fez breve participação na série Sense 8.