Ator da Record foi morto após marcar ‘encontro sexual’; entenda caso

O ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, foi morto com um tiro na cabeça após fazer um pix no valor de 85 reais para os criminosos e ter o relógio roubado, segundo Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Dois homens foram presos na quinta-feira 29, suspeitos do crime — um deles confessou a ação. Segundo apurado pelos agentes, o ator foi atraído para um encontro sexual, em Japeri, na Baixada Fluminense. Chegando ao local, porém, foi rendido pelos criminosos, que roubaram itens pessoais, além de o terem obrigado a realizar transferências bancárias antes de ser executado.

Edson estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. Ele trabalhou na novela Gênesis, de 2021, da TV Record, e no filme O Último Animal, do diretor Leonel Vieira. No Instagram, publicava registros dos bastidores da produção ao lado de outros atores. Edson também trabalhava como entregador, era casado e pai de dois filhos. Jennyfer Vieira, viúva do ator, publicou um vídeo com fotos do casal e dos filhos nas redes sociais em homenagem ao parceiro. “Para sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus, descansar, eu vou fazer tudo por eles sempre”, escreveu.