As semelhanças entre Demi Moore e sua personagem em ‘A Substância’

Um dos filmes mais comentados das últimas semanas é A Substância, protagonizado por Demi Moore, 61 anos. A produção de terror aborda temas atuais, como etarismo, a busca de procedimentos estéticos e padrões de beleza. A pressão descrita na trama, considerada um dos melhores trabalhos da atriz, se aproxima da sua própria história. Moore foi uma das grandes estrelas de Hollywood nos anos 1980 e 1990, brilhando em filmes como Proposta Indecente (1993), Striptease (1996) e Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990), e se tornou uma das mulheres mais bem pagas do setor. Porém, enquanto encantava o público nas telas, atrás delas lutava pela autoestima.

“Eu tive algumas experiências que me mandaram perder peso. E todas elas, embora embaraçosas e humilhantes, eu fiz comigo mesma por causa disso [autoestima]”, refletiu Moore, à CBS News. A atriz lembrou de quando filmou Proposta Indecente. Na época, mesmo amamentando a filha recém-nascida, ela relata que andava de bicicleta todos os dias de sua casa até os estúdios em Hollywood, o que dava cerca de 48 quilômetros em cada sentido. “Acho que ela tinha, tipo, cinco ou seis meses. Eu a amamentava durante a noite, acordava no escuro e pedalava até a Paramount, onde quer que fosse, até mesmo no local onde estávamos filmando; depois filmava um dia inteiro e começava tudo de novo. Até mesmo a ideia do que eu fiz com meu corpo, é, tipo, tão louco, tão ridículo”, lembrou a artista, que, apesar da rotina, acreditava que era necessário. “Na época, eu fiz isso significar tudo”.