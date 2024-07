As saborosas histórias dos donos de buffets mais badalados do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Malta, da Malta Eventos (@maltachurrascos) – Há cerca de 8 anos, mesmo antes de inaugurar o Malta Beef Club, restaurante especializado em carnes, Marcelo já realizava eventos com o seu buffet especializado em churrasco. Reconhecido assador, realiza eventos coorporativos e aniversários, em que o churrasco de carne ou de frutos do mar é o carro-chefe.

“O fogo atrai as pessoas, é uma coisa ancestral, então o buffet precisa ter esse caráter acolhedor e que une as pessoas para comer. Além de, é claro, ingredientes de qualidade e atenção ao preparo”, diz ele, que já preparou eventos para até 2.000 pessoas. Um dos que mais o marcou foi o aniversário de Angélica no Fasano Angra.

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Origem Eventos (@grupoorigemeventos) – O casal comanda o Restaurante Origem, em Salvador (BA), entre os 100 melhores da América Latina, segundo a premiação Latin America’s 50 Best Restaurants. Além do Origem, o grupo mantém outras casas: Ori, Minibar Gem, Omí (restaurante do Fera Palace Hotel, incluindo o Fera Rooftop), Segreto e, o mais recente deles, abrindo agora em julho, o Megiro Boteco. O buffet atende um grande número de eventos corporativos, além de eventos sociais em domicílio, assim como casamentos para até 150 pessoas.

“O que não pode faltar nos nossos eventos é a identidade baiana, que vai além do dendê. Ela vem por meio do resgate de insumos locais pouco utilizados e ingredientes de alta qualidade. Também não pode faltar gastronomia afetiva”, diz Fabricio, citando que os meses mais concorridos são entre abril e novembro. O mais inusitado deles foi quando tiveram que atender, por seis noites seguidas, 100 convidados no trio elétrico de Bell Marques, servindo alta gastronomia no meio do carnaval de rua de Salvador. “Produzimos também os jantares pós trio na residência dele”, recorda-se.

Elia Schramm, do Sotto Gastronomia (@sottogastronomia) – Restaurateur e diretor criativo do Baboo Osteria, do asiático Si-Chou, além de estar à frente da Scuola, onde oferece cursos gratuitos de capacitação de profissionais para o mercado de bares e restaurantes, é de Elia o Sotto Gastronomia, buffet que atende grandes eventos do Rio de Janeiro. Suíço radicado no Brasil, Elia tomou gosto pela gastronomia ainda jovem. Teve diversas experiências internacionais. Representou o Brasil nos II e III Brazilian Food Festival de Beijing, na China, em 2014 e 2015. Em 2012, trabalhou para o maior catering da França – Potel & Chabot – onde teve a oportunidade de participar do famoso torneio de tênis Roland Garros, em Paris. Esteve à frente das cozinhas da Copa do Mundo de 2014 e, em 2016, cuidou, durante os Jogos Olímpicos do Rio, do catering do Olympic Club, da Casa da Suíça e da Casa do Canadá, tendo atendido mais de 300 mil pessoas. De 2015 a 2017, esteve à frente o Laguiole, no Museu de Arte Moderna do Rio, onde conquistou sua primeira estrela Michelin.

“Há muitos anos atrás, teve um aniversário todo climatizado, fizeram tod a decoração em branco, como se fosse na Escandinávia. Recriaram o inverno, no final de novembro, aquele calor no Rio. E tinha que ter escultura de gelo. Para arrumar alguém que fazia escultura de gelo para servir peixe cru, foi um parto! O gelo derretia, tinha que botar um ar condicionado. A logística foi complexa, mas deu certo”, recorda ele, bem humorado.

Ariani Malouf, com o buffet Leila Malouf (@buffetleilamalouf) – Curitibana de família libanesa, Ariani cresceu entre temperos e perfumes da cozinha de sua mãe, Leila Malouf. Aos 15 anos, já ajudava no que ainda era um pequeno buffet familiar em Cuiabá (MT). Hoje, Ariani comanda ao lado da mãe as operações do buffet que ocupa uma área total de 90 mil metros quadrados, com capacidade para 4 mil pessoas, entre casamentos, aniversários, formaturas e festas de empresa do Mato Grosso. O buffet atende, em média, 160 mil pessoas por ano nesses eventos.

“Sem dúvidas o protagonismo num buffet se dá pela montagem e apresentação dos pratos, mas também pelas escolhas das louças, que juntos despertam o olhar dos convidados. Cada apresentação é feita antes para seduzir os olhos e surpreender o paladar”, diz ela, que também está à frente do premiado Mahalo, do Mahá, que já conta com oito unidades, sendo seis em São Paulo e duas em Cuiabá, e o Mandaloum, restaurante de comida árabe.

Ana Bueno, do buffet Banana da Terra (@restaurantebananadaterra) – Há 30 anos a chef Ana Bueno comanda seu restaurante de comida caseira e regional, e está à frente de mais três operações gastronômicas, todas em Paraty (RJ): o Buffet Banana da Terra, que realiza diversos eventos na região; o Café Paraty, também no Centro Histórico; e a recém-inaugurada Casa Paratiana, parceria entre a gastronomia do Vale do Paraíba e das roças caiçaras, com o Alambique Paratiana, de Casé, marido de Ana, produtor de cachaça. Há ainda A Caiçarinha, loja charmosa criada em 2016, que mistura delícias preparadas pela chef.

“O melhor de fazer eventos é ter a chance de realizar sonhos e deixar tudo inesquecível durante aquelas horas. É cansativo, dá trabalho, mas dá prazer enorme entregar comida gostosa, bebida gelada, serviço impecável e fazer o evento da pessoa ser inesquecível de bom”, diz Ana, que faz eventos há cerca de 25 anos. Desde a primeira edição da Flip, fez todas as festas de abertura, os almoços e jantares da programação oficial e também de diversas editoras. “Tirando a Flip, em Paraty, a demanda maior é de casamentos”, continua.

Margareth Rocha, da Rappanui Gastronomia (@rappanuigastronomia) – Fundado em 2004 pelo casal Margareth Rocha e Ricardo Pires, o Rappanui é símbolo de sofisticação, unindo os ingredientes que fazem de uma empresa um sucesso. Especialistas em servir, o bufê atende desde eventos intimistas até grandiosas comemorações. Em seu currículo colecionam casamentos, aniversários, bodas, formaturas, Rock in Rio, camarotes da Sapucaí e o recente show de Madonna na Praia de Copacabana, onde atenderam 8 mil pessoas na área vip. Em 2023, foram realizados 203 eventos, atendendo 60 mil pessoas.

“É gratificante participar dos momentos mais importantes da vida dos nossos clientes e criar memórias através de nossa comida”, declara Margareth, que ocupa o cargo de chef executiva e faz questão de se envolver em todos os processos, desde a criação dos cardápios até cada entrega. Entre os eventos memoráveis, ela cita o casamento de Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca; e o do Fabio Assunção.

Wanderson Medeiros, do buffet W Gourmet (@wgourmet) – Wanderson é um talentoso cozinheiro paraibano que fez da culinária nordestina sua paixão. Destaca-se como um dos visionários por trás da renovação da gastronomia nordestina. Além de comandar dois restaurantes, o Canto do Picuí, em São Paulo, e Picuí, em Maceió (AL), o chef está à frente do Buffet W Gourmet, sendo o responsável por 90% dos casamentos na costa dos Milagres (AL), um dos principais destination weddings.

“O que não pode faltar em um bufê é comida saborosa, com apresentação impecável e farta. Nunca deve parecer que a comida foi insuficiente”, diz ele, que tem diversos prêmios, sendo o responsável pela comida do famoso Réveillon de Milagres, além de assina o cardápio das pousadas Haya e Zai, ambas no litoral norte de Alagoas. “Os noivos que se casam no Nordeste sempre querem itens regionais no menu. Atendemos esse desejo com delicadeza que torna essas preparações ainda mais interessantes”.

Chef Morena Leite, com o buffet Capim Santo (@buffetcapimsanto) – Morena cresceu na cozinha do restaurante e pousada Capim Santo, de seus pais, em Trancoso (BA). Formada pelo Le Cordon Bleu em Paris, fundou o Grupo Capim Santo, conhecido por abordagem que combina cozinha saudável, técnica francesa e ingredientes brasileiros. Ela expande suas atividades, incluindo plataforma online de cursos, editora e rede de picolés, além de ser a anfitriã da Casa Alma Brentwood e inaugurando a Casa Capim Santo, espaço versátil para eventos em São Paulo.

“Temos capacidade para atender todos os tipos de eventos, de sociais a eventos corporativos que podem acontecer, inclusive, no nosso restaurante Capim Santo, na Faria Lima; e na Casa Capim Santo, no Tomie Ohtake”, diz a chef que, no ano passado, produziu um mega casamento para 300 pessoas em Fernando de Noronha (PE), além de cuidar dos quitutes do Nosso Camarote, onde atendeu 17.000 pessoas nos dias de Carnaval na Sapucaí, no Rio.