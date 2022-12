As poses da primeira-dama na guerra da Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em plena invasão da Ucrânia pela Rússia, com o marido vivendo em bunkers e ela mesma correndo risco, a mulher de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, 45 anos, apareceu na edição digital da Vogue de outubro em um ensaio realizado em Kiev pela célebre fotógrafa Annie Leibovitz. As poses em frente ao Parlamento e com grupos de soldadas, apesar das roupas sóbrias e da maquiagem discreta, não pegaram bem: como ela pode, em plena guerra, posar para uma revista dedicada à elite e ao supérfluo?, bradaram as redes. “Prefiro fazer algo e ser criticada a não fazer nada”, disparou Olena. Em novembro, ela apareceu de novo: fez um discurso-surpresa no palco do Web Summit, em Lisboa, onde pediu que a tecnologia seja usada “para criar, salvar e ajudar as pessoas, e não para destruí-las”.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821