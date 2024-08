As pictóricas histórias de empresário dono de ‘táxi aéreo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido na Polônia, Paul Malicki, 36 anos, veio para o Brasil em 2013, inicialmente para assumir o papel de CMO global do aplicativo de mobilidade urbana Easy Taxi. Após 3 anos, a empresa foi vendida e ele uniu investimentos para lançar um novo negócio no setor de táxi aéreo. Após testes durante as Olimpíadas Rio 2016, a Flapper ganhou forma final e atua como uma solução digital para serviços de aviação executiva sob demanda, incluindo fretamento de táxi aéreo, compra de assentos individuais ou mesmo compra e venda das aeronaves.

Mark Zuckerberg, Justin Bieber, Ronaldo, Anitta e famílias reais do Reino Unido, Catar e Arabia Saudita já voaram com a Flapper. Paul ressalta que já teve cliente fretando helicóptero para deixar seus cachorrinhos em um luxuoso hotel canino, o Malabo Pet Resort, em São Paulo. Um outro comprador arrematou um avião Boeing Business Jet, no valor de 80 milhões de dólares, e depois outro jato particular, no valor de 40 milhões de dólares, apenas para voar na frente da aeronave principal e informar sobre turbulências.

“Uma cliente pediu voo extra, de mais de 20.000 reais, apenas para comprar chicken nuggets para seu filho. Isso sem falar em clientes que optam por desembarcar em lugares impossíveis, incluindo quintal de casa, píer de da casa de veraneio ou num super iate”, enumera o empresário, que mora no Rio de Janeiro.

A ideia da empresa nasceu no final de 2015, quando o sócio do Paul percebeu a necessidade de uma plataforma de reserva de helicópteros. “Descobri que são necessárias em média 20 trocas de e-mail para reservar qualquer aeronave e que São Paulo possui a maior frota de helicópteros do mundo. Nenhum operador de táxi aéreo usava Whatsapp naquela época, não havia opções de pagamento rápido e das 140 empresas de táxi aéreo no Brasil, mais da metade não tinha site atualizado”, explica ele, casado com a carioca Marcela Viegas, com quem tem uma filha de 1 ano.