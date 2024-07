Anitta detona uniforme da Riachuelo para Time Brasil na Olimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até Anitta deu pítacos sobre o uniforme dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de Paris, comercializado pela marca Riachuelo e desenvolvido junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). “Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o look veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas pra seguir seu sonho”, disse a cantora numa rede social.

Em conversa com a coluna GENTE, a CMO da Riachuelo, Cathyelle Schroeder, falou das críticas que vem recebendo pelo traje desenvolvido especialmente para a cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos de Paris. “Claro que ninguém fica feliz, ainda mais num momento que deve ser de união, de estarmos juntos para vibrar pelos nossos atletas”.