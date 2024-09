As lista de polêmicas de Deolane Bezerra, presa por lavagem de dinheiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira, 4, por suspeita de lavagem de dinheiro e práticas em jogos de azar, já teve seu nome envolvido em incontáveis polêmicas. A influencer e advogada já foi acusada por associação ao tráfico de drogas em fevereiro. Deolane também já apareceu no Instagram com um cordão de ouro de Thiago da Silva Folly, apelidado de TH da Maré, chefe da segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro, Terceiro Comando Puro (TCP). O traficante está foragida há sete anos e acumula mais de 16 mandados de prisão. Desde a publicação, ela está sendo investigada por possíveis conexões com o tráfico.

Após sua participação no reality A Fazenda, Deolane se envolveu em outra polêmica. Durante uma briga entre a influencer e a participante Deborah Albuquerque, Deolane foi chamada de “bafuda”. O termo repercutiu nas internet, e a advogada chegou a processar o Google, pedindo que fosse removido os resultados que associassem a palavra a sua imagem; ela alegou que “bafuda” era pejorativo e causava “constrangimento, abuso e indevida exposição de sua intimidade”.

Não parando por aí, Deolane também teve um confronto com Fiuk. Após terem um affair, o término rendeu farpas trocadas nas redes sociais. “Para de ser moleque. Para de se fingir de vítima. Esse seu personagem todo mundo conhece”, disse ela ao ator. Na época, ela publicou que os dois não formavam um casal. Fiuk foi tirar satisfação com ela, que em seguida postou a troca de mensagens entre os dois no Instagram.