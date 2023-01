As férias de Josh Hutcherson, astro do ‘Jogos Vorazes’, pelo Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ator do mortal Jogos Vorazes, Josh Hutcherson, 30 anos, escolheu o Brasil para dar uma desacelerada. Normalmente discreto nas redes, uma raridade, ele tem se deixado fotografar e interagir com os fãs, que o flagraram perambulando sozinho no réveillon de Copacabana, no Rio. Nos últimos dias, aproveitou o sol de Trancoso, na Bahia, onde aderiu à água de coco e ao vôlei de praia. Formou time com gente que conheceu ali mesmo e posou, orgulhoso, com a bola na mão. “Eu jogando vôlei com o próprio Peeta (o nome de seu personagem), qual a probabilidade?, comenta um advogado que dividiu a quadra com o astro e a quem ele confidenciou: o próximo destino será a Amazônia.

Publicado em VEJA de 18 de janeiro de 2023, edição nº 2824