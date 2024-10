As farpas entre Marçal e Boulos apesar do aparente clima ‘afável’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pablo Marçal (PRTB) realizou uma sabatina com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), em seu canal no Youtube nesta quinta-feira, 25. A conversa que, ao todo, teve um tom amigavel, não deixou de ter uma leve troca de farpas entre os dois. Logo no início da conversa, o ex-coach disse que estava fazendo uma entrevista de emprego com o psolista, uma alusão ao episódio em que catequizou o adversário com uma carteira de trabalho. Em seguida, Marçal questionou se o colega acreditava na prosperidade. Sem esperar, o ex-candidato disparou: “Então por que você está há vinte anos no mesmo lugar, aparentemente não prosperou, sendo um cara que teve instrução em boas escolas, acho que seus pais são médicos… Como é que você acredita em uma coisa que não vive?”.

Ao longo da conversa, Marçal trouxe algumas questões-chaves que poderiam atrapalhar Boulos. Ao perguntar sobre Jesus e Comunismo, o candidato soube responder de maneira nula e objetiva. “Nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso. Tem muita gente que usa a religiosidade e a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral, e eu nunca gostei, nunca concordei. Mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa e sigo com a minha fé. Sei separar isso da política”, disse, diferentemente do ex-coach, atrelado ao cristianismo.