As exóticas exigências dos astros nos camarins do Rock in Rio

Foi-se o tempo que os astros internacionais exigiam centenas de toalhas brancas em seus camarins. Entre as estrelas que vêm ao Rock in Rio, que começa na sexta-feira, 2, a inglesa Dua Lipa, 27 anos, espera encontrar uma mesa de pingue-pongue no seu espaço. A banda Iron Maiden solicitou um jantar sentado na antessala do Palco Mundo, com réchauds, louças e talheres “chiques”. O rapper Post Malone, 27, pediu uma mesa de beer-pong e porções generosas de Jelly Belly Fish – tradicional bala americana em formato de peixinhos. Fofura não?!

Ainda mais exigente, a banda italiana Måneskin quer água de origem vulcânica das ilhas Fiji, no meio do Oceano Pacífico. Rita Ora, 31, esnobou o calor carioca ao impor roupões felpudos, pantufas e garrafas de vinhos à sua disposição. Na contramão da temperatura, Justin Bieber, 28, pediu oitenta quilos de gelo para banho de imersão. Já os veteranos do Guns N’Roses querem doze camarins decorados com rosas vermelhas e brancas, duas massagistas e 250 toalhas (alguns mantêm a tradição).