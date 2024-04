As dívidas da socialite carioca mantida em cárcere privado por motorista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A socialite Regina Gonçalves, 88 anos, moradora do suntuoso edifício Chopin, vizinho ao hotel Copacabana Palace, no Rio, teria sido vítima de um golpe do seu antigo motorista, que a mantinha em cárcere privado, segundo informações que circulam desde o começo da semana. A coluna GENTE fez um levantamento e descobriu que Regina tem várias dívidas acumuladas na Justiça há, pelo menos, três anos.

A maior delas é de Dívida Ativa da União (DAU) no valor de 256.164,50 reais, cobrada pela procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional – 2ª Região. Há ainda uma cobrança no valor de 55 mil reais de dívidas imobiliárias de uma casa em Angra do Reis; e está sendo processada por dívida de IPTU de um apartamento no hotel Quitandinha, em Petrópolis, no valor acumulado de 46 mil reais. Só nestas três cobranças, Regina deve mais de 350 mil reais à Justiça. Nada absurdo se comparado com seu patrimônio, herdado do ex-marido, o fazendeiro e empresário Nestor Gonçalves, dono dos baralhos Copag. Ainda assim, uma prova de que seus recursos financeiros estão sendo mal administrados.