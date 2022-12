As cinco séries que fizeram 2022 valer a pena – e o ‘mico’ do ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna fez uma enquete com pesquisadores, roteiristas e leitores para saber: Que séries foram destaques em 2022 no streaming e qual a pior produção do ano? As mais citadas entre as melhores foram, nesta ordem:

A segunda temporada de The White Lotus (HBO), que mostrou o dia a dia de um hotel de luxo no sul da Itália. Como não se apaixonar por Tanya?

A quinta temporada de The Crown (Netflix), que veio quente com os bastidores da separação de Charles e Diana.

House Of The Dragon (HBO Max), para os saudosos dos dragões dos sete reinos.

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix), trazendo à tona uma das histórias mais sombrias de um serial killer canibal.

E The Bear (Star +), que se desenvolve dentro de uma cozinha caótica, com uma fotografia maravilhosa. Ruim só para quem está na dieta.

Por fim, a pior série mais citada foi… Harry e Meghan (Netflix). A expectativa em torno do documentário causou frustração em quem esperava menos marketing pessoal e mais bastidores reais.