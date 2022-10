Parentes das vítimas de Jeffrey Dahmer enfim falam sobre polêmica série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 13 out 2022, 19h08 - Publicado em 13 out 2022, 19h30

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli

Dahmer: um Canibal Americano provocou controvérsias nas redes sociais e entre os familiares das vítimas desde que foi lançada na Netflix, em 21 de setembro. A série é inspirada na história real do serial killer Jeffrey Dahmer, responsável pela morte de dezessete homens nos Estados Unidos entre 1978 e 1991, com técnicas que iam do desmembramento ao canibalismo. Os familiares das vítimas não foram consultados antes da produção, e agora apontam que a série está revivendo traumas ao dar uma visibilidade mórbida a Dahmer.

Shirley Hughes, de 85 anos, mãe do aspirante a modelo Tony Hughes, que estava entre as vítimas, condenou a série, em entrevista ao The Guardian. Ela disse que o episódio com o filho “não aconteceu assim”. “Não vejo como eles podem usar nossos nomes e divulgar coisas assim”, revoltou-se. Eric Perry, primo de outra vítima de Dahmer, Errol Lindsey, escreveu no Twitter que seus parentes descobriram a série quando a Netflix a lançou e rapidamente se tornou o programa mais assistido da plataforma. Irmã de Lindsey, Rita Isbell, que é retratada na série chamando Dahmer Peters de “Satanás” em uma cena de tribunal, escreveu num tweet que a produção parecia “duro e descuidado”.

Os principais atores da série, incluindo o criador Ryan Murphy e o ator Evan Peters, insistiram que todos se esforçaram para colocar as histórias das vítimas e o trauma de suas famílias no centro da produção. A Netflix não foi obrigada a consultar as famílias das vítimas porque os eventos que retrata são de registro público.