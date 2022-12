Quem é Jennifer Coolidge, que vive a adorável perua de ‘The White Lotus’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tanya (vivida por Jennifer Coolidge) é a personagem mais densa e ao mesmo tempo a que incendeia as ações da série do momento da HBO, The White Lotus. É a única personagem que se mantém na produção desde a primeira temporada. Tanya é uma milionária amargurada em busca de um romance que coloque fim a sua solidão insistente, diante de um paradisíaco cenário do sul da Itália. A produção recebeu a consagração máxima no Emmy 2022 – o maior número de vitórias, com 10 prêmios ao todo. E rendeu para Jennifer o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

A atriz, de 61 anos, tem um longo passado na comédia – se tornou conhecida ao atuar na franquia American Pie, em 1999, onde popularizou o termo MILF (quando um rapaz tem atração por uma mulher com idade para ser sua mãe), ao viver a mãe do personagem Stifler. Jennifer acumula uma extensa lista de participações em filmes e séries de sucesso, como Seinfeld (1989) e Legalmente Loira (2001).

Agora na produção escrita por Mike White, ela dá vazão a uma comédia mais tensa. The White Lotus é uma sátira social que se passa em um resort (na primeira temporada, no Havaí; agora, na Itália). Ainda que estejam em locais paradisíacos, os hóspedes e empregados do hotel expõem seus lados mais cruéis. Em recente entrevista, um jornalista lhe direcionou uma inesperada questão: “Tem alguém que você está interessada? Se você pudesse tentar qualquer pessoa, quem seria?”. Jennifer não titubeou: “Quem seria? Bem, eu estava muito animada com alguém, não posso dizer o nome, mas eu descobri hoje que ele está morto”, disse, apresentando seu tom sarcástico e espontâneo, quase na mesma vibe de sua personagem em The White Lotus.