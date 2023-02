As cinco rainhas de bateria que mais ‘causaram’ na história da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elas não contam ponto para a escola, não precisam cantar, não sambam por toda a extensão da Avenida. Mas são tão aguardadas quanto outras atrações das escolas de samba. As rainhas de bateria costumam ser ovacionadas pelas arquibancadas, suas fantasias só são reveladas na hora dos desfiles e seu carisma ajuda a levantar o público. A coluna fez uma seleção das rainhas inesquecíveis que já passaram pela Marquês de Sapucaí. Confira!

Luma de Oliveira – Já ajoelhou durante a paradinha. Foi por anos o topless mais comentado da Sapucaí. Desfilou de coleira com o nome do então marido, o empresário Eike Batista, dando o que falar entre as feministas de plantão. Luma fez história ao desfilar por escolas como Portela, Caprichosos de Pilares e Viradouro. Hoje, prefere assistir aos desfiles longe do glamour dos camarotes. Ela compra uma frisa para estar perto dos foliões.

Luiza Brunet – Considerada a mais glamorosa das rainhas, fez história à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense. Não sambava, mas sobrava carisma. No auge da escola durante os anos 1990, foi campeã algumas vezes com a “certinha” de Ramos. Brunet tinha o desejo de passar a coroa para sua filha, Yasmin, mas não foi o que aconteceu. Atualmente, ela está assiste à festa à distância.

Juliana Paes – Por vários anos rainha da Viradouro, a atriz conquistou o espaço que um dia foi de Luma de Oliveira fazendo o que a antecessora sabia de melhor – sambar e sorrir. Juliana trouxe a popularidade de suas personagens das novelas para o carnaval, e o carnaval ganhou uma rainha que, ao deixar o posto, em 2019 (quando defendeu a bandeira da Grande Rio), deixou saudade.

Sabrina Sato – Ainda em plena atividade, Sabrina momesca, a apresentadora faz história, ano a ano, com suas fantasias criativas na Vila Isabel. Sabrina é das que, atualmente, mais são aguardadas na Avenida. A japa samba. E muito! Como se não bastasse, seu carisma deveria ser pontuado para a escola. Não tem para ninguém.

Susana Vieira – No auge da popularidade da novela Senhora do Destino, em 2005, Susana Vieira desfilou como rainha de bateria. Quem esteve naquele ano na Avenida não esquece: das arquibancadas se gritava o nome da sua personagem popularíssima. Não era Susana em cena, era Maria do Carmo quem por ali desfilou lindamente com a Grande Rio.