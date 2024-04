Arlete Salles comenta escassez de papéis para idosas em novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 85 anos, Arlete Salles não pensou duas vezes ao aceitar ser protagonista em dose dupla de Família É Tudo, a trama global das 7 em que interpreta as gêmeas Frida e Catarina. A passagem do tempo, ela conta, trouxe mais firmeza para atuar. “Nunca me senti tão confortável em cena”, garante a atriz, que observa quanto a idade vem sendo implacável com várias de suas colegas, hoje desvalorizadas e sem bons papéis. Para Arlete, ainda requisitada, o que mais incomoda mesmo é quando a geração mais jovem pede conselhos durante as gravações. “Tenho muita preguiça disso. Todo mundo está aprendendo o tempo todo, até eu”, encerra a veterana, sem rodeios.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890