Ariana Grande é apontada como pivô de crise no casamento de Justin Bieber

O nome de Ariana Grande tem sido comentado entre fãs de Hailey e Justin Bieber. Os seguidores acreditam que a cantora pode ter um papel no suposto rompimento do casal. Na semana passada, Ariana lançou seu novo álbum, Eternal Sunshine, que traz músicas sobre sua separação com Dalton Gomez. Em seu novo single ela deu a entender que o casamento deles acabou depois que o ex a traiu. Na época, a artista tinha sido acusada de infidelidade. Ela estaria se relacionando com o ator Ethan Slater. A partir das novas revelações, os fãs relacionaram o aparente triângulo amoroso da cantora, aos rumores de que Hailey e Justin estariam secretamente se separando. Nas redes sociais, alguns argumentaram que a suposta revelação de Ariana – de que teria sido traída e não traído – poderia sugerir outras teorias e supostos rompimentos, incluindo a separação de Hailey e Justin.