Após ser acusada de plágio, Juliette rompe parceria com Anitta

Desde 2021, Juliette assinou contrato com a empresa de Anitta – Rodamoinho, e lançou um EP com seis músicas. Nesta segunda-feira, 13, ela anunciou em seu Instagram o rompimento da parceria profissional. “Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, diz o comunicado postado nas redes sociais de ambas as partes.

No primeiro álbum de Juliette, ela foi acusada de plágio dos títulos das músicas da banda Boogarins. Três das seis faixas tinham os mesmos nomes de canções do grupo goiano. Outra música, o feat Quase Não Namoro, com Marina Sena, foi apontado por Manu Gavassi como similar ao seu trabalho em Gracinha. E mais recentemente, a música Magia Amarela, parceria com Duda Beat, foi criticada pela semelhança com AmarElo, álbum do rapper Emicida.