Após perder ação contra youtuber, Eduardo Bolsonaro tem bloqueio no banco

Após perder uma ação contra o youtuber Henrique Marques de Almeida, conhecido como MarquesZero, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve o valor de 1.025 reais bloqueado em sua conta bancária. O político pedia indenização de 5.000 reais alegando dano à imagem e à honra por uma publicação de Henrique. O youtuber foi acionado na Justiça de São Paulo por ter compartilhado, em tom de ironia, uma frase em que incentivava o assassinato da família Bolsonaro. “Queria tuitar pedindo a morte de Eduardo Bolsonaro. Mas isso é contra as regras do Twitter, então eu nunca tuitarei pedindo pra alguém matar a família Bolsonaro. É crime, não tuitem que alguém deveria matar o presidente”, dizia a publicação feita no X (antigo Twitter), em 2020. Como perdeu o processo, o deputado foi condenado a arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado do youtuber, totalizando 10% do valor reivindicado. O processo foi encerrado em outubro de 2023. Segundo uma decisão publicada no dia 18 de abril de 2024, o bloqueio de 1.025 reais na conta do parlamentar se deu por falta de pagamento.