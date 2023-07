Após internação, Madonna estabelece regras sobre herança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 64, se pronunciou e agradeceu os fãs pelo apoio nesta segunda-feira, 10, após sua internação com um quadro grave de infecção bacteriana. “Meu primeiro pensamento, quando eu acordei no hospital, foi meus filhos. O segundo pensamento foi que eu não queria desapontar as pessoas que compraram ingressos para a minha tour. Eu também não queria deixar para baixo as pessoas que trabalharam comigo nesses últimos meses para criar o meu show. Eu odeio desapontar qualquer um. Meu foco agora é minha saúde e voltar mais forte. Garanto a vocês que voltarei o mais rápido que puder”, escreveu.

A cantora é mãe de Lourdes, 26, Rocco, 22, David, 17, Mercy, 16, e as gêmeas Estere e Stelle, de 10. Ela deixou algumas regras sobre como seu legado e o patrimônio de 850 milhões de dólares, aproximadamente 4 bilhões de reais, devem ser administrados após sua morte. Segundo o jornal britânico The Sundisse, uma fonte próxima disse que ela proibiu o uso de hologramas com sua imagem em shows póstumos. “Com exceção do Abba Voyage, o uso de hologramas para dar vida aos artistas tem sido questionável, para dizer o mínimo”, afirma. A cantora também estaria preocupada com possíveis tensões entre seus filhos em relação à divisão da herança. Por isso, Madonna decidiu separar seus fundos e os direitos de suas músicas igualmente entre seus seis filhos.

