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Cultura

Apesar de rompidas, Taylor Swift e Olivia Rodrigo têm muito em comum

Cantoras entraram em conflito por conta de direitos autorais

Por Tatiana Moura 14 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h21
Taylor Swift, loira de franja e batom vermelho, sorri e faz sinal de paz com a mão direita, ao lado de Olivia Rodrigo, morena com bico e mão levantada, ambas em frente a uma cortina marrom
Olivia Rodrigo e Taylor Swift (Reprodução/Instagram)
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Olivia Rodrigo, 23 anos, nunca teve problema de mostrar que era muito fã de Taylor Swift, 36. Vídeos cantando músicas, menções em entrevistas, além de fotos na infância com cartazes da veterana confirmavam que a admiração existia desde muito cedo. Porém, após o lançamento de Sour (2021), álbum de estreia de Olivia, a relação entre as duas esfriou. Apesar de não serem próximas hoje em dia, ambas seguem com algo em comum nas músicas: falar sobre relacionamentos antigos como forma de inspiração e identificação imediata junto aos fãs. Isso ficou comprovado no novo disco da jovem, you seem pretty sad for a girl so in love, lançado nesta sexta-feira, 12.

Para entender o que aconteceu entre Olivia e Taylor é necessário voltar para 2021. Em 1 Step Forward, 3 Steps Back e Deja Vu, composições de Olivia, os fãs perceberam semelhanças com New Year’s Day e Cruel Summer, canções de Swift. Na época, a primeira creditou a ídola na primeira música antes mesmo de ser lançada, mas a seguna disse que usou apenas como “inspiração”. Os produtores e a noiva de Travis Kelce não concordaram. Eles entraram com um pedido para serem adicionados como autores e conseguiram.

A parceria entre as duas era tanta que Olivia foi escolhida para divulgar Fearless (Taylor’s Version) (2021) e recebeu apoio público de Taylor. Após o conflito por direitos, ela parou de mencionar a “ex-artista favorita” em outros lançamentos. Em entrevista ao New York Times, quando perguntada sobre as especulações de briga entre elas, Olivia afirmou que não deixa se afetar por isso. “Eu só tento seguir em frente. Foi há tanto tempo (disputa por créditos), não há utilidade em ficar remoendo isso. Eu só tento fazer músicas que amo, ser gentil e boa com as pessoas, e apoiá-las. Sempre tentei ser assim e, no fim das contas, acho que é tudo o que você pode fazer”, disse.

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Entretanto, é claro que a influência de Swift na adolescência de Rodrigo aparece nas suas músicas. Taylor ficou conhecida mundialmente por falar sobre os ex-namorados de maneira explícita. Em 2010, com Dear John, a estrela faz referência direta a John Mayer, parceiro da época. A referência se comprova quando escreve na cação a diferença de idade entre os dois, de 12 anos. Assim como em Style, escrita para Harry Styles. Ou em London Boy, para o ex-namorado britânico Joe Alwyn.

Olivia é um pouco mais discreta nas referências, mas o primeiro sucesso já mostrava que falar sobre relacionamentos não era um problema. Em drivers license, cita que o ex-parceiro “provavelmente estava com aquela garota loira”. A coincidência é que o ex Joshua Bassett estava com Sabrina Carpenter, que é loira, na época. No novo álbum, em drop dead Olivia faz uma referência ao signo dela, peixes, e de Louis Partridge, gêmeos, durante a música. Os dois terminaram há poucos meses, mas ainda em Guts (2023) falava sobre o ator britânico em so american. Como se vê, inspiração não falta, ainda que os desafetos só aumentem.

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