Além de ‘Toy Story’, outras vezes que Taylor Swift fez música para filmes
'I Knew It, I Knew You' foi lançada nesta sexta-feira, 5
Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 5, uma música para a trilha sonora de Toy Story 5. Com três versões diferentes, I Knew It, I Knew You entra para a lista de canções que a cantora fez para filmes. Ao todo, ela já contribuiu para as músicas originais de cinco filmes. A coluna GENTE separou outros longas que a norte-americana trabalhou.
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- Hannah Montana. No filme, ela participou da composição de You’ll Always Find Your Way Back Home, cantada por Miley Cyrus, em um dos momentos mais importantes da trama. Além de Crazier, que não aparece na produção e é interpretada por Swift.
- Jogos Vorazes. Taylor escreveu a música oficial do primeiro filme da trilogia. Safe & Sound aparece nos créditos, mas, mesmo sem estar presente em alguma cena memorável, foi aclamada pelos fãs. Até hoje em dia, é uma das favoritas dos admiradores da cantora. Foi indicada ao Grammy de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual em 2013.
- Cats. Além de ser um fracasso de bilheteria e chacota no mundo todo, o filme ainda rendeu músicas ruins. Taylor atuou e cantou na trama, interpretando um dos gatos no live-action do musical. A cantora escreveu Beautiful Ghots para o longa, que toca durante os créditos. Também cantou Macavity que aparece ao longo da produção.
- Um Lugar Bem Longe Daqui. Em Carolina, Swift traduz todo o sofrimento da protagonista. Na cena final, a música aparece para dar mais tensão e profundidade ao momento. Assim como em Jogos Vorazes, acabou se tornando muito querida pelos fãs.
- Uma Chance. Boa parte dos fãs nem lembrava que Sweeter Than Fiction existia até ela virar uma trend entre os fãs da cantora, em 2023. O trecho em que Taylor fala sobre sentir orgulho foi usado pelos admiradores para aplaudi-la após o sucesso da The Eras Tour. Apesar disso, a música continua bastante desconhecida, assim como o filme Uma Chance.