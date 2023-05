Aos 83 anos, Al Pacino terá filho com namorada de 29

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Al Pacino, 83, será pai pela quarta vez. O representante do artista confirmou que ele terá um filho com a atual namorada, Noor Alfallah, 29, que é 54 anos mais jovem. Os dois vivem um relacionamento discreto e assumiram o namoro em abril de 2022, quando foram fotografados juntos em um restaurante. Porém, fontes ligadas ao casal informaram que eles estariam juntos desde a pandemia, em 2020. O ator já é pai de Julie Marie, 33, fruto do relacionamento com Jan Tarrant, e também dos gêmeos Anton e Olivia, 22, frutos do romance com Beverly D’Angelo.

Noor está grávida de oito meses do ator americano, segundo informou o site TMZ. Ela é uma produtora de cinema de família kuwaitiana e já se relacionou com outros homens mais velhos. Entre eles o cantor Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones, hoje com 79 anos. Os dois se relacionaram por cerca de um ano, entre 2017 e 2018.

Siga