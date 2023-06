Anitta releva inspiração para cena com conotação sexual em clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta lançou nesta sexta-feira, 23, o clipe de Funk Rave, primeiro single do próximo álbum que a cantora prepara. A música celebra o funk carioca e as origens no subúrbio do Rio de Janeiro, como defende a cantora. O hit é cantado em português, inglês e espanhol, além de ser o primeiro lançamento depois da mudança empresarial na carreira. Em uma coletiva de imprensa realizada por vídeo chamada diretamente de Miami, a artista falou sobre a polêmica por uma suposta simulação de sexo oral em uma cena vazada da produção.

“Sempre era essa a ideia. Sempre era para ser esse tipo de cena desde o início. Isso sempre esteve no roteiro, pena que estragaram a ideia vazando a cena dos bastidores. A ideia sempre foi ter conotação … Eu queria trazer uma coisa artística pra essa cena. Na verdade, nessa cena eu me inspirei num comercial muito antigo da MTV que tinha as mesmas coisas, como o metrô, simulando o sexo”, comentou Anitta sobre o trecho que começa a se agachar na frente de um modelo, e, na sequência, imagens lúdicas — um trem passando, uma banana e frutas sendo tocadas — dão a conotação sexual.

A cantora ainda afirmou que não tem medo de representar uma visão estereotipada do Brasil, já que os elementos do clipe fazem parte da sua vida. “Eu tento representar a mim e a minha cultura, a minha realidade. Não existe nada no meu clipe que eu não tenha vivido, ou que não seja parte do meu cotidiano. Não tenho medo das pessoas interpretarem como estereotipado porque é meu, não é uma coisa que eu olhei de fora e falei ‘vou botar aqui'”.