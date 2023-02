Análise: As escolas que saem na frente pelo título do Carnaval do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vai começar a festa entre as grandes agremiações do carnaval. A partir da noite deste domingo, 19, doze escolas de samba desfilam na Marquês de Sapucaí. Como samba-enredo é um dos quesitos a serem julgados no dia dos desfiles, já é possível ter uma noção das escolas que começam com certa vantagem. Mas tudo se resolve na pista da Sapucaí.

A coluna ouviu (várias vezes) os sambas-enredos que serão apresentados e, ao contrário dos anos anteriores, nenhum deles é um “arrasa quarteirão”. As letras medianas fazem a disputa começar bastante nivelada. Beija-Flor, Mangueira e Tuiuti têm uma leve vantagem. Grande Rio, que disputa o bicampeonato, e a Imperatriz, completam a lista das cinco melhores letras do ano. Na “meiúca”, com sambas entre o morno e o frio, estão Tijuca, Mocidade, Viradouro e Salgueiro. No final da tabela, Portela e Vila Isabel têm sambas pouco inspirados para tentar levantar as arquibancadas. A sorte está lançada.