Ana Maria Braga causa revolta ao chamar Maju Coutinho de ‘morena’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga cometeu um erro com a jornalista Maju Coutinho no Mais Você nesta terça-feira, 24. Durante a entrevista, a apresentadora se referiu à convidada como “morena”, que corrigiu o termo sutilmente. “Você fez um curso, não chega lá para fazer previsão porque é bonita, longilínea, falo bem, morena lina e vou estourar a boca do balão falando da previsão do tempo. Teve que aprender”, disse. A apresentadora do Fantástico corrigiu o erro de maneira sutil. “Não adianta você ser negra, maravilhosa, linda e falar da previsão. Eu tenho que aprender e eu fiz isso mesmo”, respondeu. O momento não passou despercebido pelos telespectadores mais atentos nas redes sociais, que se revoltaram com o erro.