Alexandre Correa, ex de Ana Hickmann, se filia a partido político

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Alexandre Correa, 52, ex-marido de Ana Hickmann, 43, anunciou, nesta quarta-feira, 10, sua filiação ao partido Avante 70 de São Paulo. Ele publicou uma foto em suas redes sociais diante de um banner. “Boa tarde a todos! Construindo um novo projeto”, afirmou na legenda sem dividir mais detalhes. A filiação de Alexandre acontece em meio a polêmicas envolvendo o divórcio conturbado e denúncias de agressão e fraude financeira que teria sido praticados contra a apresentadora. Ele também posou ao lado de Paulo Barbosa, presidente municipal do partido. “Recebi a visita do amigo Alexandre Correa na sede do partido Avante 70. Seja bem-vindo, meu amigo Alexandre, a fazer parte do projeto”. O empresário pode se candidatar a vereador da cidade e concorrer nas próximas eleições municipais, marcadas para outubro deste ano.