Além de Fernanda Torres, como ‘Ainda Estou Aqui’ tem chance no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aclamado no Festival de Veneza e sucesso de bilheteria no Brasil, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, quer agora conquistar mais um reconhecimento internacional. O longa estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro foi inscrito em oito categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Filme Internacional, Direção, Roteiro Adaptado, Atriz (Fernanda Torres), Ator Coadjuvante (Selton Mello), Fotografia e Montagem. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, torturado e assassinado pela Ditadura Militar em 1971. O anúncio de todos os concorrentes do Oscar 2025 está previsto para o dia 17 de janeiro.