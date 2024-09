Akon comete novo deslize e vira piada nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O show de Akon na noite deste domingo, 22, no Rock in Rio, ainda causa repercussão nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 23, o rapper repostou registros da apresentação feitos pelos seguidores em uma sequência de stories no Instagram. No entanto, o artista não percebeu que em um dos vídeos havia uma crítica e não um elogio. “Prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da shopee”, ironizou o internauta, que fez um posto logo depois, arrependido: “Ele repostou minha crítica. Fiquei me sentindo até mal agora”.

Akon foi uma das atrações do palco Mundo, o principal do festival. Durante o show, ele confundiu a capital onde estava e cumprimentou o público carioca. “São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?”, gritou para o público. Além disso, o rapper quase se machucou dentro de uma “bolha”, quando pretendia se jogar na plateia. A bola inflável estourou, acabando com seus planos.