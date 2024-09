Bola estoura e Akon quase se machuca no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Akon quase se machucou durante sua apresentação no Rock in Rio, neste domingo, 22. O rapper entrou em uma “bolha” e seguiu para o público. Porém, no meio do caminho, ao final de uma escada, a bola estourou e seus planos precisaram mudar. O show no palco Mundo, o principal da Cidade do Rock, também contou com uma gafe do artista, que gritou “São Paulo” para o público… em pleno Rio de Janeiro. Xii…