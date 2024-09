Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das apresentações do palco principal do Rock in Rio, Akon cometeu uma gafe imperdoável pelos cariocas, durante uma interação com o público na noite deste domingo, 22. “São Paulo, como você está esta noite”, disse o artista, que, ao perceber a troca, fez questão de falar “Rio” diversas vezes ao longo do show. Ops.