A longa lista de encrencas de Akon, atração do Rock in Rio

Sucesso dos anos 2000, Akon acumula uma enorme lista de polêmicas em sua trajetória profissional. O rapper ganhou fama por cantar no “submundo” do crime, universo em que, segundo o cantor, cresceu envolto. O americano chegou a afirmar que tem uma invejável ficha criminal, com cinco anos de cadeia por assalto à mão armada – embora algumas pessoas aleguem que esse passado sombrio é exagero do cantor. Nascido em Nova Jersey, ele diz que já aprontou de tudo, incluindo tráfico de drogas e armas, e teria feito parte de uma gangue que roubava carros.

Embora tenha orgulho de dizer que a fama de criminoso ficou no passado, Akon continua tendo atitudes que questionam sua índole. Durante um show em Trinidad e Tobago em 2007, o rapper convidou várias meninas para subirem ao palco para dançar com ele. No momento, o artista puxou uma das fãs, que teria feito uma dança sensual, e simulou posições sexuais. A jovem, no entanto, tinha 14 anos. No mesmo ano, foi acusado de agredir um menor de idade no palco. Na ocasião, o cantor achou que o adolescente de 15 anos teria jogado algo nele. Enfurecido, ele pegou o menino da plateia, o ergueu do chão e o atirou na multidão.

A questão que fica é: Quem vem ao Rock in Rio é o Akon, do passado que assusta; ou o que só ironiza suas confusões do passado? A conferir.