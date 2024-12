‘Ainda estou aqui’: o neto de Rubens Paiva que não se elegeu vereador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 36 anos, João Francisco Paiva Avelino carrega a semelhança com o avô, o ex-deputado Rubens Paiva, não só fisicamente mas também na carreira política. Filho de Vera Paiva, primogênita de Rubens e Eunice Paiva, Chico Paiva se candidatou a vereador em São Paulo em 2020, pelo Partido Socialista Brasileiro, mas não conseguiu a vaga. Atualmente, ele se divide entre seu trabalho como diretor de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, em Brasília, e os estudos de Relações Internacionais, em São Paulo.

Com mais de sete mil seguidores no Instagram, Chico tem o hábito de fazer posts voltados para a política, rotina e lembranças, incluindo familiares. Recentemente, ele compartilhou uma sequência de fotos relacionadas ao filme Ainda Estou Aqui, que conta parte da história da sua família. Nas imagens, aparecem alguns envolvidos na produção, como o diretor Walter Salles e as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que interpretaram sua avó no longa.

No post, ele celebrou a produção: “Ter a história da sua família contada pelas pessoas mais incríveis do país é uma honra e um orgulho sem tamanho. Poder acompanhar isso de perto, conhecer as pessoas, ver o comprometimento delas em fazer tudo com o maior respeito, sensibilidade, dedicação, amor mesmo, foi um privilégio! Sem palavras para agradecer à genial e sensível mente de Walter Salles que capitaneou o barco, e que conseguiu juntar tanta gente igualmente genial e sensível (…) E tudo começou com o relato pessoal e brilhante do meu querido tio @marcelorubenspaiva”, escreveu ele, fazendo uma referência à Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme.

