A mensagem escondida na foto de Fernanda Torres no túmulo de Eunice Paiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Fernanda Torres, 59 anos, movimentou as redes sociais na última quarta-feira, 25, ao compartilhar nas redes sociais um registro da visita que fez ao túmulo de Eunice Paiva, logo após o fim das gravações do longa. A homenagem feita à mulher que interpretou no filme Ainda Estou Aqui foi bastante elogiada pelos fãs, e alguns notaram que a data do lançamento do filme, 7 de novembro, é a mesma do nascimento de Eunice. A lápide mostra as datas de nascimento e de morte, 7 de novembro de 1929 e 13 de dezembro de 2018, uma foto oval de Eunice, seu nome Maria L. Eunice Facciola Paiva e da frase “Exemplo para a família e para a democracia”.

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história da sua mãe, Eunice Paiva. A trama narra a trajetória da mulher na ditadura militar depois do desaparecimento do marido, Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello. O longa tornou-se um fenômeno antes mesmo da estreia, sendo destaque nas críticas internacionais, especialmente pela atuação de Fernanda. Desde o lançamento no Brasil, o filme já levou mais de um milhão de pessoas aos cinemas.