Fernanda Montenegro fala sobre indicação da filha ao Globo de Ouro

Fernanda Montenegro, 95 anos, se manifestou sobre a indicação da filha, Fernanda Torres, ao prêmio Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em drama pela sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. “Nanda, você tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido. Fico muito comovida pela sua indicação, minha filha”, celebrou a mãe coruja, que também atua no filme como Eunice mais velha. Fernandona, aliás, já recebeu uma indicação ao prêmio, em 1999, pela atuação em Central do Brasil.

Mais cedo, Fernanda Torres também foi às redes sociais celebrar a indicação, divulgada nesta segunda-feira, 9. “Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no glam com Rebeca, em Londres. Hoje tem sessão aqui, uma loucura. Beijo, inacreditável! E, Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta”, disse, animada.

