‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao Critics Choice Awards

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, recebeu uma indicação ao Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Estrangeiro nesta quinta-feira, 12. O título brasileiro estrelado por Fernanda Torres concorre com: Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Flow (França), The Seed of the Sacred Fig (Alemanha / França / Irã), Kneecap (Irlanda) e Emilia Pérez (França), o grande favorito. A cerimônia acontecerá no dia 12 de janeiro de 2025, em Santa Monica, na Califórnia.

Em outubro, Torres foi homenageada pela associação de críticos dos EUA no prêmio “Latino Celebration”, também pelo papel em Ainda Estou Aqui. Nesta semana, o longa também entrou na lista de indicados a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro 2025.

