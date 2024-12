Além de Fernanda Torres: brasileiros já indicados ao Globo de Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Torres foi indicada nesta segunda-feira, 9, ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático, categoria em que apenas Fernanda Montenegro tinha conquistado pelo filme Central do Brasil (1998). No entanto, outros brasileiros já foram nomeados para concorrer ao prêmio. Wagner Moura também concorreu como melhor ator em série dramática por interpretar Pablo Escobar em Narcos (2016). Sonia Braga foi a atriz brasileira que mais foi indicada à estatueta: ela concorreu três vezes na categoria de melhor atriz coadjuvante pelos longas O Beijo da Mulher Aranha (1986), Luar sobre Parador (1989) e Amazônia em Chamas (1995). Daniel Benzali, brasileiro radicado nos Estados Unidos, também foi indicado como melhor ator pela série Murder One (1996).

Ainda Estou Aqui quebra o hiato de vinte anos desde uma obra brasileira foi indicada para melhor filme internacional. Outras produções que já concorreram foram Orfeu do Carnaval (1960), vencedor da Palma de Ouro de Cannes, e Cidade de Deus (2003). Walter Salles também teve outras obras que lutaram pela premiação: Dona Flor e seus Dois Maridos (1979), Pixote, a Lei do Mais Fraco (1982), Central do Brasil (1998), Abril Despedaçado (2002) e Diários de Motocicleta (2005).

