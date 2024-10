Cinco obras que dão a dimensão do talento de Fernanda Montenegro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Montenegro completa nesta quarta-feira, 16, 95 anos trazendo consigo o legado da televisão brasileira,além de atuações marcantes no cinema e teatro. Nascida em Cascadura, subúrbio do Rio de Janeiro, ela foi a única brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Central do Brasil (1998), além de ser a primeira a ganhar um Emmy Internacional pelo trabalho em Doce de Mãe (2014). Para comemorar seu aniversário, a coluna GENTE indica cinco trabalhos da estrela da dramaturgia brasileira.

Eles Não usam Black-Tie (1981) – O longa-metragem baseado em uma peça homônima de Gianfrancesco Guarnieri foi um marco para o cinema brasileiro. Pautado em movimentos sindicais, a obra conta a história de Otávio, interpretado por Guarnieri, e seu filho Tião que trabalham em uma indústria metalúrgica onde começa uma greve trabalhista. Montenegro atua como Romana, mulher de Otávio e uma das principais personagens a incitar a luta. No entanto, seu filho possui outras ideias e se coloca contra a greve, levando o conflito para dentro de casa. A atriz é lembrada por sua cena separando feijões enquanto comenta sobre a classe média brasileira e a necessidade de lutar para sobreviver.

Central do Brasil (1998) – Um dos clássicos brasileiros, foi responsável por Montenegro ser a única brasileira indicada ao Oscar por melhor atriz. Na obra, a atriz interpreta Isadora, uma professora aposentada que ganha dinheiro escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil, apesar de nem sempre enviar as cartas como prometido. A vida da protagonista muda completamente quando uma mulher que contratou seu serviço morre e deixa um filho. Comovida, Dora segue uma jornada ao lado do menino para encontrar seu pai.

O Auto da Compadecida (2000) – Interpretando a Virgem Maria no filme, Montenegro ganhou grande relevância por sua personagem, mesmo sendo só uma participação especial. A segunda versão da obra será lançada no dia 25 de dezembro, no entanto, não contou com a participação da atriz. De acordo com ela, houve incompatibilidade de agenda.

Casa de Areia (2005) – Obra de Andrucha Waddington, o filme foi responsável por juntar mãe e filha nas telas. Ao lado de Fernanda Torres, as duas se perdem no interior do nordeste brasileiro e começam a lutar pela sobrevivência. No longa, Montenegro interpreta Dona Maria, mãe de Áurea e é rodeada de conflitos. Enquanto, de um lado, há a necessidade de buscar uma maneira de sair da situação, do outro, há uma conformidade de continuar da mesma maneira.

Doce de Mãe (2014) – A série, que seria apenas um especial de fim de ano, rendeu um Emmy Internacional para Montenegro, que ganhou o título de ser a primeira brasileira a ganhar este prêmio. Na obra, ela interpreta Picucha, que passa por uma reviravolta quando a sua empregada, e amiga, anuncia que vai deixar o emprego para se casar.