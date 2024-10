Abel Gomes: ‘vamos apresentar o Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cenógrafo e diretor geral do Roxy Dinner Show, inaugurado nesta quinta-feira, 17, Abel Gomes, abre as portas do estabelecimento ao público com o espetáculo Aquele Abraço, que celebra a diversidade brasileira. O espaço, conhecido por ser um clássico cinema de rua, vai contar com uma megaprodução nos shows, com dezenas de cantores, atores, músicos e bailarinos. A apresentação é inspirada nos diferentes ritmos, desde funk à bossa nova, além de explorar poesias e street art de cada região. Em conversa com a coluna Gente, Abel comentou que a ideia é apresentar as riquezas culturais nacionais tanto para os turistas, quanto para os brasileiros.

“É um espetáculo que mostra muito a diversidade do povo brasileiro da musica brasileira. É um espetaculo muito interativo, a gente começa pelo Rio de Janeiro, navega pelas cinco regioes do Brasil vai para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, vai para o Sul e volta e termina no Rio de novo. Então, tem todo tipo de música que esse país é um país rico, para mim o Brasil é um dos países mais ricos de música, da alegria, do jeito do brasileiro ser. Estou realiazando um sonho nesse ícone que é o cinema Roxy que passei muitas vezes, assisti filmes aqui. Não é só para turista, é para o povo brasileiro, muitos brasileiros não sabem direito o que é o Brasil. Aqui a gente vai apresentar algo incrivel do Brasil sob a ótica de sua cultura, seu humor, sua dança atráves dessa imagem incrivel nessa tela de led que conversa com o espetáculo com os atores e bailarinos, é realmente incrível essa cena que vamos apresentar para vocês. Esse espetáculo começa na plateia, não é um músical, é uma experiência para o povo”, afirmou.