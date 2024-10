O empresário que quer fazer de Copacabana a ‘capital’ do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Alexandre Accioly inaugurou nesta quinta-feira, 17, o novo Roxy Dinner Show, antigo cinema de rua, em Copacabana. Fechado desde 2021, o espaço resgatou um dos locais mais simbólicos para os cariocas com um investimento de 67 milhões de reais. Com uma superprodução, a ideia de Accioly é construir um Extravaganza, de Las Vegas, e um Moulin Rouge, de Paris, no Rio com um dinner show de quatro horas de duração. À coluna Gente, o empresário compartilhou a empolgação de abrir as portas do ambiente para o público.

“Eu não sou de 38, eu não era nascido e não conheço ninguém que conheceu esse lugar e vivenciou esse lugar quando ele estreou em 1938, mas hoje eu participando da inauguração desse espaço em 2024, 86 anos após, em que a gente restaurou esse espaço ao seu estado original, eu tenho a dizer que a minha avó viveu momentos de glória nesse lobby e agora somos nós que vamos viver”, disse.

Ao todo, serão quatro mil e quatrocentos metros quadrados com capacidade para 700 pessoas. Durante os shows, embalados por uma banda de bossa nova, será servido um jantar das 19h às 21h. Os ingressos custam em torno de 580 reais e a entrada é permitida apenas para maiores de dezoito anos. Segundo Accioly, o valor da entrada é justificada pela grandiosidade das apresentações.

“Isso aqui é uma experiência, isso não é um ingresso de um show, é um jantar que dentro do ingresso tem três entradas, cinco pratos principais, três sobremesas, um espetáculo imersivo com super musical, com uma tecnologia que ninguém viu ainda no Brasil, que vocês vão assistir hoje aqui. Tem gente que fala assim para mim, isso é um espetáculo para turista, aí eu falo, não, isso é um espetáculo para o Carioca e para todos os turistas que vierem aqui. No entanto, o turista, para ter uma experiência como a que vão, como eles vão ter aqui no Roxy, só vindo para o Rio de Janeiro, porque lá fora não tem. A gente está em aproximadamente 70 milhões de investimentos aqui, realmente é um investimento pesado, mas eu acho que o Rio merecia esse investimento. Obviamente é um projeto de médio e longo prazo, mas a só satisfação e alegria da gente estar trazendo um produto desse, o primeiro equipamento de destino noturno para o Rio de Janeiro. Copacabana só tem bares, botiquins, academias e farmácias. Hoje Copacabana, isso aqui vai fazer com que Copacabana tenha o protagonismo que ele sempre teve. Copacabana é muito mais valorizado no exterior do que no próprio Rio de Janeiro. Então, é uma alegria total”, completou.