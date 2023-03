A volta triunfal de Camila Queiroz às novelas da Globo

Causou mal-estar o rompimento de Camila Queiroz, 29 anos, com a Globo antes de gravar as cenas com o desfecho de sua personagem em Verdades Secretas 2, em 2021. No camarim, queixava-se do salário. A partir daí, mergulhou no reality Casamento às Cegas, da Netflix, que não decolou, seguido de uma comédia romântica sem sal. Eis que, quando menos se esperava, ela está de volta à próxima trama global das 6, no papel de protagonista. “Achei que era hora de retornar, não tinha como ser diferente”, diz a atriz, que selou um raro contrato fixo de polpudas cifras, compatíveis com as do primeiro time da emissora.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831