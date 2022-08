A vitória de Chico Buarque contra candidato do União Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A música Apesar de você, de Chico Buarque, foi usada como trilha sonora de forma indevida em vídeo publicado nas redes sociais do candidato ao governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil). A decisão da Justiça do Rio havia sido negada no início do mês, mas foi reconsiderada nesta segunda-feira, 15. A assessoria de campanha de Silvio Mendes informou que a música de Chico foi utilizada, porque está disponível no Instagram. A ação pedia uma indenização de 40 mil reais por danos morais e a retirada imediata do vídeo do ar. Abaixo a nota da assessoria de campanha de Silvio Mendes:

Tomamos conhecimento da decisão proferida nos autos de Ação Judicial movida por Chico Buarque de Holanda, questionando o uso de sua música “Apesar de você” em vídeo publicado no Instagram do candidato Sílvio Mendes. A música em questão está disponível na plataforma Instagram, podendo ser utilizada por todos os usuários nas diversas formas de publicação (reels, stories e feed), razão pela qual a decisão fora recebida com surpresa pelo candidato Sílvio Mendes, inclusive porque havia despacho anterior negando o pedido liminar. Por respeito à nova decisão judicial, o vídeo será tornado indisponível e a defesa será apresentada nos autos para comprovar a regularidade da publicação. Assessoria jurídica