A virada de Eduardo Sterblitch: Do humor vulgar a ator festejado na Globo

Eduardo Sterblitch, 36, ganhou notoriedade no chulo humorístico Pânico na TV, inicialmente exibido na RedeTV! e que migrou para a Band em 2012. Mas, como num passe de mágica, deixou para trás as tintas prateadas com as quais tomava banho ao dar vida a um patético personagem apelidado de Freddie Mercury Prateado. Contratado pela TV Globo em 2017, emendou novelas, participação em programas de auditório (devidamente vestido) e agora colhe merecidos elogios pela atuação dramática como o ex-policial Sérgio na série Os Outros, do Globoplay.

“Eu quero que as pessoas enxerguem o personagem, não eu, é o mais importante para a história seguir. Mas acredito que a comédia e a tragédia estão muito perto, às vezes a coisa é tão trágica que você ri do absurdo. Tem uma certa ponte com o que sempre me viram fazendo, que é a surpresa, o susto. O filme de terror acontece no mesmo lugar da risada”, filosofa o ator à coluna.

Se no streaming ele interpreta um personagem autoritário, que se envolve no conflito familiar de um condomínio na Barra da Tijuca, em nada lembra as participações no antigo programa que o projetou, com personagens como César Polvilho e Poderoso Castiga. Na porta de festas badaladas, Sterblitch se vestia com uma micro-tanguinha ao tentar entrevistar celebridades globais com perguntas inconvenientes, quando não era ignorado solenemente por quem, logo mais, se tornaria suas colegas de elenco na nova emissora.

“É um orgulho fazer parte disso (de Os Outros), é tipo Seleção Brasileira. Mas a minha reação foi: ‘opa, estou tendo uma oportunidade para fazer com que o público entenda que eu consigo trabalhar em outros lugares, jogar em outras posições’. Isso para mim é o mais importante. Até para continuar empregado [risos]. Qualquer coisa viro cenógrafo, faço a luz, sou do teatro. Gosto de fazer personagens, não importa se é engraçado ou não”, afirma Sterblitch.

Na Globo começou como comentarista do programa Amor & Sexo, de Fernanda Lima. Participa como um dos jurados do The Masked Singer Brasil e fará parte do elenco de O Auto da Compadecida 2, aguardado remake do sucesso cinematográfico baseado na obra de Ariano Suassuna. Caberá a ele dar vida a um vilão na produção que, assim como a original de 2000, se tornará minissérie para a TV Globo após passar nas telonas. Aliás, vários atores já consagrados tentaram o papel.

Sterblitch achou de forma brilhante a maneira de “entrar” na festa global e se tornar um dos responsáveis pela nova roupagem da teledramaturgia. Sem precisar fazer papel de bobo.